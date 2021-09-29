Свершилось: новый детский сад в Сумах начал принимать детей В новом детском саду "Светлячок" в Сумах начали принимать детей. Официальное открытие еще планируют

В сумском детском саду "Светлячок" начали принимать детей. Об этом Суспільному рассказала заведующая Оксана Логвиненко. Официального открытия пока не последовало.

Утром 21 февраля в саду занимается одна группа детей – младшая. "Это 8 человек, с завтрашнего дня придут две группы раннего возраста. Родители сказали, что они не прошли медицинскую комиссию, и сегодня берут последние справки", - рассказала заведующая.

На строительство сада потратили более 87 миллионов гривен налогоплательщиков. Заведение должны были открыть в ноябре 2021-го. Но строительные работы пришлось продолжить потому, что в конце 2021 года областная комиссия по доступности выявила нарушения.

Список выявленных недостатков по инклюзии состоял из 13 пунктов, говорит правительственный уполномоченный по правам лиц с инвалидностью Сумской области Олег Габ.

"На тот момент отсутствовали таблички шрифтом Брайля, но они появились. Разная высота ступеней на маршевой лестнице. Это исправить, наверное, уже никак невозможно. Еще вопиющее – отсутствие защитных сооружений от дождя, снега над пандусами. Они скользкие", - говорит он.

Недостатки должны были быть исправлены до сдачи сада в эксплуатацию, говорит Олег Габ. Эти недостатки касаются не только детей с инвалидностью, но и родителей с инвалидностью, говорит он.

"Приехать сюда на коляске, и сразу чувствуешь себя человеком второго сорта. Это вина заказчика. Вина Сумского городского совета. Если мэр города ни разу не пришел на комитет обеспечения

Садик рассчитан на 160 воспитаников. По словам Оксаны Логвиненко, на сегодняшний день в детсад не поступило ни одного заявления от родителей детей, имеющих инклюзивные нужды.

В городском совете вопрос о том, будут ли дорабатывать, когда именно и за чьи средства, указанные комиссией недостатки, Суспільному пока не комментируют, сказала спикер Ольга Семениста.

Как рассказал в телефонном разговоре начальник управления капитального строительства Виталий Шилов, благоустройство продолжится на территории у садика. В 2022 году из бюджета на это заложено около 5 миллионов гривен, в том числе на тактильную плитку. По словам Виталия Шилова, работы должны начаться в марте.