На сегодня почти 26 тысяч жителей Сумщины болеют COVID-19 Об этом во время аппаратного совещания в обладминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Анатолий Котляр.

По его словам, в области активных больных – 25 800 человек, из них 896 – лечится в стационаре, 681 – в тяжелом состоянии (76 %), из них 48 – на аппарате ИВЛ, в 215 – состояние средней тяжести (24,0 %), 24 904 – на амбулаторном лечении. За последние сутки госпитализированы 56 человек.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в г. Сумы – 75 840 (42 %).

Для госпитализации больных коронавирусной болезнью в 22 заведениях здравоохранения выделено 2116 коек.

По данным МедДаты, в настоящее время занято всего 896 коек (863 койки – больными (40,8%) и 33 – с подозрением (1,5%), процент загрузки коек – 42,3 %, койок интенсивной терапии – 130, занято больными – 66 (50,8%).

«Обеспечено кислородом 2051 койка учреждений здравоохранения (из них 1223 койки – централизованная подача кислорода, 828 коек – через кислородные концентраторы). Количество свободных коек, обеспеченных подачей кислорода – 1203 (56,8%)», – добавил Анатолий Котляр.