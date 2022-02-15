Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:59400

Прокуратура Сум настаивает на отмене решения Сумского городского совета

Окружной прокуратурой города Сумы предъявлен в суд иск в интересах государства в лице территориального общества города Сумы о признании противоправным и недействительным решение Сумского городского совета, которым утвержден Детальный план застройки территории.

Решением Сумского городского совета от 27.10.2021 утвержден Детальный план территории на земельном участке по улице Криничная, 8 в городе Сумы. Целью разработки указанной градостроительной документации есть обоснование возможности строительства многоквартирной застройки в зоне зеленых насаждений общего пользования, коммунальных предприятий и учреждений, и предприятий обслуживания.

В то же время разработанный и утвержденный Детальный план противоречит основам градостроительства, грубо нарушает требования градостроительного, земельного и экологического законодательства. Утвержденный Детальный план противоречит действующей градостроительной документации и фактически изменяет функциональное назначение земель, определенных генеральным планом города Сумы. Также стратегическая экологическая оценка указанного градостроительного документа не проведена.

Таким образом, принятое Сумским городским советом решение позволяет строить многоквартирную застройку и изменить целевое назначение земельного участка, находящегося в зоне зеленых насаждений общего пользования.

В связи с этим, в конце января Окружная прокуратура Сум обратилась в Сумской окружной административный суд с иском о признании противоправным и недействительным указанного решения.

В настоящее время судом открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.

Право Крынычная
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 251 человека
Сегодня 08:54
На Сумщине на тероборону дополнительно выделено более 4 млн грн из местных и областного бюджетов
Сегодня 15:27
21-річного юнака з Сумщини засуджено на 15 років за вбивство товариша
Сегодня 15:00
В Ахтырке работники ГСЧС спасли женщину, провалившуюся в прорубь (Видео)
Сегодня 14:30
Прокуратура Сум настаивает на отмене решения Сумского городского совета
Сегодня 13:59
В Сумах хотят пересмотреть транспортную схему в пользу коммунального транспорта
Сегодня 13:30
В Сумах больные COVID-19, нуждающиеся в интенсивной терапии и вентиляции легких – все 100% не привиты
Сегодня 13:05
На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими
Сегодня 12:43
В Сумах сигнализируют о стабилизации ситуации с коронавирусом
Сегодня 12:06
В Сумах в срочном порядке разместят соответствующие указатели на подходах к укрытиям
Сегодня 11:40
Сумчан запрошують до Європейських проєктів співпраці
Сегодня 11:27
Чутки про відключення електроенергії у Сумах на три доби не мають підстав
Сегодня 11:22
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.