Прокуратура Сум настаивает на отмене решения Сумского городского совета Окружной прокуратурой города Сумы предъявлен в суд иск в интересах государства в лице территориального общества города Сумы о признании противоправным и недействительным решение Сумского городского совета, которым утвержден Детальный план застройки территории.

Решением Сумского городского совета от 27.10.2021 утвержден Детальный план территории на земельном участке по улице Криничная, 8 в городе Сумы. Целью разработки указанной градостроительной документации есть обоснование возможности строительства многоквартирной застройки в зоне зеленых насаждений общего пользования, коммунальных предприятий и учреждений, и предприятий обслуживания.

В то же время разработанный и утвержденный Детальный план противоречит основам градостроительства, грубо нарушает требования градостроительного, земельного и экологического законодательства. Утвержденный Детальный план противоречит действующей градостроительной документации и фактически изменяет функциональное назначение земель, определенных генеральным планом города Сумы. Также стратегическая экологическая оценка указанного градостроительного документа не проведена.

Таким образом, принятое Сумским городским советом решение позволяет строить многоквартирную застройку и изменить целевое назначение земельного участка, находящегося в зоне зеленых насаждений общего пользования.

В связи с этим, в конце января Окружная прокуратура Сум обратилась в Сумской окружной административный суд с иском о признании противоправным и недействительным указанного решения.

В настоящее время судом открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.