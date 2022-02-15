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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:00239

21-річного юнака з Сумщини засуджено на 15 років за вбивство товариша

Сумською обласною прокуратурою в суді апеляційної інстанції доведено вину 21-річного юнака в убивстві свого товариша з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 КК України).

Сумський апеляційний суд залишив без змін вирок Охтирського міськрайонного суду, яким обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією.

Прокурор у суді довів, що 15 квітня 2019 року пізно ввечері в с. Велике Озеро Охтирського району до 36-річного чоловіка, приїхав товариш, який на той час був студентом одного з сумських ВУЗів та проживав у в гуртожитку. Односельців поєднував своєрідний бізнес – за допомогою металошукача вони шукали цінні металеві речі, які потім реалізовували та ділили прибуток. Того вечора юнак, почав вимагати в товариша цінні речі або ж повернути кошти, які той нібито заборгував. Старший відмовився. Юнак, маючи фізичну перевагу, спочатку побив товариша, а потім ще й душив його. Тіло потерпілого без ознак життя він поклав на ліжко. Спочатку юнак забрав із будинку гроші та цінні речі, а потім відкрив газ та підпалив ковдру, якою було накрите тіло, щоб приховати свій злочин.

Відповідно до висновку експертів, смерть потерпілого настала від отруєння чадним газом. При цьому прижиттєво чоловікові було нанесено близько 40 ушкоджень.

 У суді обвинувачений визнав, що того вечора між ним і потерпілим відбулась бійка, після чого він відкрив газ. Однак стверджував, що потерпілий був у свідомості та виштовхав його з будинку. Тому вину у вбивстві заперечував. Однак зібрані докази та висновки фахівців спростували слова обвинуваченого.

Право Вбивство С. Велике Озеро Охтирського району
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