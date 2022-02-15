Патрульная полиция Сумской области на выходных 400 раз реагировала на сообщения В течение выходных 1️9️ — 2️0️ февраля патрульные полицейские обработали более 4️0️0️ сообщений.

В течение прошедших выходных патрульные выезжали на 1️1️ ДТП (1️ автопроисшествие с потерпевшими, в котором погиб 1️ человек, 5️ автопроисшествий с материальным ущербом, в 5️ случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол);

- составили более 1️3️0️ административных материалов за нарушение ПДД (из которых 6️ за управление в состоянии опьянения);

- составили 3️0️ административных материалов за нарушение общественного порядка;

- раскрыли 1️4️ наркопреступлений;

- обнаружили транспортное средство в розыске Государственной исполнительной службой.

При выявлении правонарушения или преступления обязательно сообщайте в полицию по номеру 102.