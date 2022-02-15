Патрульная полиция Сумской области на выходных 400 раз реагировала на сообщения

В течение прошедших выходных патрульные выезжали на 1️1️ ДТП (1️ автопроисшествие с потерпевшими, в котором погиб 1️ человек, 5️ автопроисшествий с материальным ущербом, в 5️ случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол);
- составили более 1️3️0️ административных материалов за нарушение ПДД (из которых 6️ за управление в состоянии опьянения);
- составили 3️0️ административных материалов за нарушение общественного порядка;
- раскрыли 1️4️ наркопреступлений;
- обнаружили транспортное средство в розыске Государственной исполнительной службой.
При выявлении правонарушения или преступления обязательно сообщайте в полицию по номеру 102.