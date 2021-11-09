Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:0186

В Шостке изъяли контрафактные сигареты

В Шостке участковые офицеры полиции разоблачили женщину, которая на рынке занималась незаконной продажей сигарет.

Триста десять пачек контрафактных сигарет разных марок изъяли сотрудники полиции у женщины, которая на местном рынке занималась их незаконной реализацией. На правонарушителя правоохранители составили административный протокол.

Во время патрулирования территории рынка в Шостке местные участковые офицеры полиции увидели женщину, занимавшуюся продажей табачных изделий, не имевших марок акцизного налога. У нее правоохранители изъяли 310 пачек сигарет разных марок.

В отношении правонарушительницы полицейские составили административный протокол по признакам ч. 1 ст. 156 «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без сгорания» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители проводят работу по установлению каналов снабжения и лиц, которые могут быть причастны к изготовлению контрафактных товаров, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Контрафакт Сигареты
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя
10.02.2022 17:54

На Сумщине накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя

Полицейские Конотопского районного отдела полиции разоблачили мужчину, устроившего дома подпольное производство контрафактного алкоголя....

На рынке в Сумах полицейские изъяли нелегальные сигареты
29.01.2022 14:21

На рынке в Сумах полицейские изъяли нелегальные сигареты

Следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с сотрудниками Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ при...

В Сумах полицейские изъяли около тысячи пачек контрафактных сигарет (видео)
24.12.2021 16:54

В Сумах полицейские изъяли около тысячи пачек контрафактных сигарет (видео)

Правоохранители в рамках проведения комплекса мероприятий по противодействию уголовным правонарушениям в сфере обращения спирта, ликероводочных и табачных изделий разоблачили женщину,...

В Шостке поймали мелкого торговца нелегальными сигаретами
11.11.2021 09:08

В Шостке поймали мелкого торговца нелегальными сигаретами

В Шостке обнаружен мужчина, который сбывал табачные изделия без марок акцизного налога....

В Сумах правоохранители изъяли контрафактные сигареты
09.11.2021 18:27

В Сумах правоохранители изъяли контрафактные сигареты

В рамках проведения мероприятий по противодействию уголовным правонарушениям в сфере обращения спирта, ликероводочных и табачных изделий, сотрудниками управления превентивной деятельности...

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 251 человека
Сегодня 08:54
В Шостке изъяли контрафактные сигареты
Сегодня 17:01
Патрульная полиция Сумской области на выходных 400 раз реагировала на сообщения
Сегодня 16:05
Свершилось: новый детский сад в Сумах начал принимать детей
Сегодня 16:03
Сумские баскетболистки проиграли в Харькове
Сегодня 16:02
На Сумщине на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины
Сегодня 15:40
На Сумщине на тероборону дополнительно выделено более 4 млн грн из местных и областного бюджетов
Сегодня 15:27
21-річного юнака з Сумщини засуджено на 15 років за вбивство товариша
Сегодня 15:00
В Ахтырке работники ГСЧС спасли женщину, провалившуюся в прорубь (Видео)
Сегодня 14:30
Прокуратура Сум настаивает на отмене решения Сумского городского совета
Сегодня 13:59
В Сумах хотят пересмотреть транспортную схему в пользу коммунального транспорта
Сегодня 13:30
В Сумах больные COVID-19, нуждающиеся в интенсивной терапии и вентиляции легких – все 100% не привиты
Сегодня 13:05
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.