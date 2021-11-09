В Шостке изъяли контрафактные сигареты

Триста десять пачек контрафактных сигарет разных марок изъяли сотрудники полиции у женщины, которая на местном рынке занималась их незаконной реализацией. На правонарушителя правоохранители составили административный протокол.
Во время патрулирования территории рынка в Шостке местные участковые офицеры полиции увидели женщину, занимавшуюся продажей табачных изделий, не имевших марок акцизного налога. У нее правоохранители изъяли 310 пачек сигарет разных марок.
В отношении правонарушительницы полицейские составили административный протокол по признакам ч. 1 ст. 156 «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без сгорания» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Правоохранители проводят работу по установлению каналов снабжения и лиц, которые могут быть причастны к изготовлению контрафактных товаров, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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