В Шостке изъяли контрафактные сигареты В Шостке участковые офицеры полиции разоблачили женщину, которая на рынке занималась незаконной продажей сигарет.

Триста десять пачек контрафактных сигарет разных марок изъяли сотрудники полиции у женщины, которая на местном рынке занималась их незаконной реализацией. На правонарушителя правоохранители составили административный протокол.

Во время патрулирования территории рынка в Шостке местные участковые офицеры полиции увидели женщину, занимавшуюся продажей табачных изделий, не имевших марок акцизного налога. У нее правоохранители изъяли 310 пачек сигарет разных марок.

В отношении правонарушительницы полицейские составили административный протокол по признакам ч. 1 ст. 156 «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без сгорания» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители проводят работу по установлению каналов снабжения и лиц, которые могут быть причастны к изготовлению контрафактных товаров, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.