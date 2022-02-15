На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими В Сумской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого водитель и пассажирка получили телесные повреждения.

По данному факту следователи Роменского районного отдела полиции открыли уголовное производство и проводят первоочередные следственные действия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 февраля, около 00:05, в селе Вихово Роменского района. Как предварительно установили сотрудники полиции, 37-летний водитель автомобиля Mitsubishi colt не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 39-летняя пассажирка получили телесные повреждения и госпитализированы в Роменскую ЦРБ.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.