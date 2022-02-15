Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:43440

На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими

В Сумской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого водитель и пассажирка получили телесные повреждения.

По данному факту следователи Роменского районного отдела полиции открыли уголовное производство и проводят первоочередные следственные действия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 февраля, около 00:05, в селе Вихово Роменского района. Как предварительно установили сотрудники полиции, 37-летний водитель автомобиля Mitsubishi colt не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 39-летняя пассажирка получили телесные повреждения и госпитализированы в Роменскую ЦРБ.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Лебединщине авто въехало в дерево
Сегодня 10:53

На Лебединщине авто въехало в дерево

Лебединские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмировался мужчина....

В Сумах произошло ДТП на Черниговской
19.02.2022 13:14

В Сумах произошло ДТП на Черниговской

На улице Черниговской произошло автопроисшествие с участием автомобилей ВАЗ 2106 и SSang Yong Korando....

В Сумах не поделили дорогу «Ауди» и «Хюндай»
19.02.2022 12:13

В Сумах не поделили дорогу «Ауди» и «Хюндай»

Вечером на улице Герасима Кондратьева произошло автопроисшествие с участием автомобилей Audi и Hyundai Accent....

В Сумах произошло жуткое ДТП возле «Химпрома»
19.02.2022 11:43

В Сумах произошло жуткое ДТП возле «Химпрома»

Авария произошла сегодня, 19 февраля, утром на ул. Харьковской в районе «Сумыхимпрома»....

В Сумах очередное ДТП на Харьковской
19.02.2022 10:51

В Сумах очередное ДТП на Харьковской

Авария произошла сегодня, 19 февраля, утром на ул. Харьковской в районе «Сумыхимпрома»....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 251 человека
Сегодня 08:54
На Сумщине на тероборону дополнительно выделено более 4 млн грн из местных и областного бюджетов
Сегодня 15:27
21-річного юнака з Сумщини засуджено на 15 років за вбивство товариша
Сегодня 15:00
В Ахтырке работники ГСЧС спасли женщину, провалившуюся в прорубь (Видео)
Сегодня 14:30
Прокуратура Сум настаивает на отмене решения Сумского городского совета
Сегодня 13:59
В Сумах хотят пересмотреть транспортную схему в пользу коммунального транспорта
Сегодня 13:30
В Сумах больные COVID-19, нуждающиеся в интенсивной терапии и вентиляции легких – все 100% не привиты
Сегодня 13:05
На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими
Сегодня 12:43
В Сумах сигнализируют о стабилизации ситуации с коронавирусом
Сегодня 12:06
В Сумах в срочном порядке разместят соответствующие указатели на подходах к укрытиям
Сегодня 11:40
Сумчан запрошують до Європейських проєктів співпраці
Сегодня 11:27
Чутки про відключення електроенергії у Сумах на три доби не мають підстав
Сегодня 11:22
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.