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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:02175

Сумские баскетболистки проиграли в Харькове

Сумчанки из БК «СумГПУ-КДЮСШ №1» (Сумы) играли на выезде в Харькове, в матчах чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд Первой лиги, с местной командой «Инваспорт».

Обе игры наши девушки проиграли с крупным счетом: сначала 91:38 (26:11, 20:13, 31:7, 14:7). Лучшими в этой игре у нас были: Колесник – 17, Чернова В. – 8, Чернова А. – 5. Счет второй игры: 81:32 (19:8, 26:8, 16:14, 20:2). В ней самые результативные: Дубинина – 10, Чернова А. – 7.

После 11-го тура у сумчанок 18 игр (0 побед и 18 поражений) и последняя строчка в турнирной таблице. Следующие игры команда «СумГПУ-КДЮСШ №1» проведет дома (26 и 27 февраля), принимая лидера группы – «ДЮСШ-Бердянск» (Бердянск).

Спорт Женский баскетбол
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