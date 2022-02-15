В Сумах сигнализируют о стабилизации ситуации с коронавирусом Управление здравоохранения во время еженедельного аппаратного совещания при городском голове Александру Лысенко заявило о первых признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко сообщила, что на прошлой неделе количество активных больных уменьшилось на 11%, первичных – на 44%. Среди детей уменьшение по обоим показателям произошло на 27%.

В медицинских учреждениях, находящихся в подчинении сумской общины, стационарное лечение от COVID-19 проходят 196 взрослых (занято около 40% коек, предусмотренных для больных с COVID-19) и 27 детей (занято 20% коек). В медицинских учреждениях областного подчинения находятся 100 человек.