В Сумах в срочном порядке разместят соответствующие указатели на подходах к укрытиям Мэр Сум Александр Лысенко поручил департаменту инфраструктуры города и управляющим многоквартирных домов разместить на подходах к укрытиям соответствующие указатели и подготовить помещение к использованию.

«По всему городу необходимо разместить маршрутные указатели ближайших укрытий. Они будут нужны всегда, и не только в этот напряженный период, но и в обычное время. Да будет, это никому не помешает. Сделайте это, пожалуйста, отложите возможно какие-нибудь ремонтные работы, а это сделайте в первую очередь», – отметил городской голова.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, в настоящее время заключен договор на размещение указателей временных укрытий в подвальных помещениях в количестве 500 единиц. Действует договор до 15 марта с условием досрочного исполнения.

Также с целью приведения укрытий в надлежащее состояние было дано поручение управителям многоквартирных домов навести там порядок. По информации департамента инфраструктуры города, на сегодняшний день 80% помещений уже готовы к эксплуатации.

Мэр отметил, что лично проверит выполнение данного поручения. Его должны выполнить в течение двух суток.