Чутки про відключення електроенергії у Сумах на три доби не мають підстав На минулому тижні містом почали ширитися чутки щодо ймовірного відключення електроенергії у Сумах на три доби.

Данкор онлайн звернувся до АТ «Сумиобленерго» з проханням роз’яснити ситуацію.

З відповіді енергетичної компанії Сумщини зрозуміло, що приводом до таких чуток є інформація НЕК "Укренерго", з якої відомо, що 24-26 лютого 2022 року енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі.

Робота всіх видів генерації у цей період спланована таким чином, щоб забезпечувати максимально ефективну роботу енергосистеми з необхідними обсягами резервів та раціональне використання палива. Отже, чутки про вимкнення електроенергії в Сумській області на три доби не мають підстав.

Докладніше:

На виконання Постанови НКРЕКП №236 від 03.02.22 року, інформуємо, що перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі заплановано на 24-26 лютого 2022 року. На цей час ОЕС України буде об’єднано з «островом Бурштинської ТЕС», дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.

Робота в ізольованому режимі — випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Воно передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.

Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами.

Операції для тимчасового від’єднання «острова Бурштинської ТЕС» від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України розпочнуться вранці 23 лютого. Після їх завершення будуть виконуватися операції по тимчасовому від’єднанню ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі. Повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановане на 27 лютого. Робота блоку регулювання «Україна-Молдова» в ізольованому режимі запланована 24-26 лютого.

Також на час ізольованої роботи 24-26 лютого будуть об’єднані торгові зони ОЕС України та «острова Бурштинської ТЕС». Відповідно, Бурштинська ТЕС та всі решта українських виробників електроенергії у зазначений період працюватимуть в єдиній торговій зоні.

НЕК «Укренерго» досягла всіх необхідних домовленостей з операторами системи передачі (ОСП) РФ та РБ про тимчасове припинення паралельної роботи і повернення до неї. Всі дії НЕК «Укренерго» відповідають умовам договорів про паралельну роботу із ОСП суміжних країн.

Робота в ізольованому режимі не є стрес-тестом для енергосистеми. Мета випробувань — продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи. Тестування передбачають почергове проведення відключення генерації та навантаження.

Програма випробувань погоджена з ENTSO-E та передбачає всі необхідні заходи, що дозволяють підтримувати надійність та безпеку енергопостачання українських споживачів.

НЕК «Укренерго» також вжило всіх необхідних заходів для забезпечення повноцінного функціонування електроенергетичного ринку в режимі однієї торгової зони під час ізольованої роботи. Зокрема, проведено переналаштування в Системі керування ринком (Market management system — MMS) та решту необхідних заходів.

Також проведені роботи для забезпечення безперебійного функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг під час роботи ОЕС України в ізольованому режимі. Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» довів до постачальників допоміжних послуг (виробників електроенергії) необхідні обсяги резервів, які під час випробування треба забезпечити на кожному енергоблоці.

Кол-центр НЕК «Укренерго» для учасників ринку (тел. (044) 238-37-00) надає всі необхідні консультації.

Робота всіх видів генерації на час ізольованої роботи спланована таким чином, щоб забезпечувати максимально ефективну роботу енергосистеми з необхідними обсягами резервів та раціональне використання палива.

НЕК «Укренерго» впродовж всього періоду роботи енергосистеми в ізольованому режимі буде інформувати про її стан та важливі події через свій офіційний сайт (ua.energy), а також сторінки Компанії в соціальних мережах.