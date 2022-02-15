Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:53219

На Лебединщине авто въехало в дерево

Лебединские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмировался мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 февраля, около 23.30, телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter.

Двигаясь по автодороге между Лебедином и селом Будилка, водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", в рамках которого устанавливают все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается. Сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Будилка Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах произошло ДТП на Черниговской
19.02.2022 13:14

В Сумах произошло ДТП на Черниговской

На улице Черниговской произошло автопроисшествие с участием автомобилей ВАЗ 2106 и SSang Yong Korando....

В Сумах не поделили дорогу «Ауди» и «Хюндай»
19.02.2022 12:13

В Сумах не поделили дорогу «Ауди» и «Хюндай»

Вечером на улице Герасима Кондратьева произошло автопроисшествие с участием автомобилей Audi и Hyundai Accent....

В Сумах произошло жуткое ДТП возле «Химпрома»
19.02.2022 11:43

В Сумах произошло жуткое ДТП возле «Химпрома»

Авария произошла сегодня, 19 февраля, утром на ул. Харьковской в районе «Сумыхимпрома»....

В Сумах очередное ДТП на Харьковской
19.02.2022 10:51

В Сумах очередное ДТП на Харьковской

Авария произошла сегодня, 19 февраля, утром на ул. Харьковской в районе «Сумыхимпрома»....

В центре Сум очередное ДТП
19.02.2022 09:20

В центре Сум очередное ДТП

Вечером на улице 1-й Набережной реки Стрелки произошло автопроисшествие с участием автомобилей ВАЗ 2108 и Ford Transit....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 251 человека
Сегодня 08:54
В Сумах в срочном порядке разместят соответствующие указатели на подходах к укрытиям
Сегодня 11:40
Сумчан запрошують до Європейських проєктів співпраці
Сегодня 11:27
Чутки про відключення електроенергії у Сумах на три доби не мають підстав
Сегодня 11:22
На Лебединщине авто въехало в дерево
Сегодня 10:53
В Сумской области за неделю на пожарах погибли два человека
Сегодня 10:27
В Шостке полицейские раскрыли кражу из дома с убытком почти на миллион гривен
Сегодня 09:52
Сумы приняли Чемпионат Украины по кикбоксингу
Сегодня 09:30
Где в Сумах проводятся земляные работы с разрешения инспекции
Сегодня 09:20
На Сумщине состязались шахматисты
Сегодня 09:00
Сегодня в Сумах в очередной раз планируют открытие детского сада
Сегодня 08:30
Ситуация с COVID-19 в Сумской территориальной громаде
Сегодня 08:10
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.