На Лебединщине авто въехало в дерево Лебединские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмировался мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 февраля, около 23.30, телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter.

Двигаясь по автодороге между Лебедином и селом Будилка, водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", в рамках которого устанавливают все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается. Сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.