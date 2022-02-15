На Лебединщине авто въехало в дерево

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 февраля, около 23.30, телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter.
Двигаясь по автодороге между Лебедином и селом Будилка, водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", в рамках которого устанавливают все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается. Сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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