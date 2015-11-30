Где в Сумах проводятся земляные работы с разрешения инспекции Управление «Инспекция по благоустройству Сумы» на протяжении предыдущей рабочей недели оформило 10 разрешений на проведение земляных работ.

В восьми случаях они касались необходимости выполнения ремонтов или ликвидации аварийных ситуаций.

После завершения земляных работ их исполнители обязаны восстановить нарушенные объекты благоустройства.

По данным инспекции по благоустройству, всего с начала года управление выдало 82 таких разрешения.

Также на прошлой неделе было закрыто одно разрешение и заключено два договора на восстановление элементов благоустройства после проведения земляных работ.

Адреса, по которым проводятся работы, согласно разрешений:

ул. Воскресенская, 4 (арка)

ул. Харьковская, 31

ул. В. Черновола, 55

ул. 1-я Поперечная, 9

ул. Барановская, 7

ул. Пугачева, 13

ул. Ахтырская, 23

ул. Воскресенская, 12/1

ул. Топольская, 62

ул. К. Зеленко, 4 (а/р на к/м).