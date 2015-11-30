Где в Сумах проводятся земляные работы с разрешения инспекции

В восьми случаях они касались необходимости выполнения ремонтов или ликвидации аварийных ситуаций.
После завершения земляных работ их исполнители обязаны восстановить нарушенные объекты благоустройства.
По данным инспекции по благоустройству, всего с начала года управление выдало 82 таких разрешения.
Также на прошлой неделе было закрыто одно разрешение и заключено два договора на восстановление элементов благоустройства после проведения земляных работ.
Адреса, по которым проводятся работы, согласно разрешений:
ул. Воскресенская, 4 (арка)
ул. Харьковская, 31
ул. В. Черновола, 55
ул. 1-я Поперечная, 9
ул. Барановская, 7
ул. Пугачева, 13
ул. Ахтырская, 23
ул. Воскресенская, 12/1
ул. Топольская, 62
ул. К. Зеленко, 4 (а/р на к/м).
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