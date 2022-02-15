На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 251 человека

По состоянию на 21 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 180373 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3177 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Ахтырский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области вылечились 151396 человек, из них за прошедшие сутки – 685 (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 54, Сумский р-н – 571, Шосткинский р-н – 23).
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