На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 251 человека COVID-19 подтвердили у 251 человек (Конотопский р-н – 9, Ахтырский р-н – 30, Роменский р-н – 11, Сумский р-н – 162, Шосткинский р-н – 39).

По состоянию на 21 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 180373 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3177 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Ахтырский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области вылечились 151396 человек, из них за прошедшие сутки – 685 (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 54, Сумский р-н – 571, Шосткинский р-н – 23).