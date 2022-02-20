В полиции Сумщины утверждают, что начальник глуховской полиции не поехал на море Информация о том, что начальник Глуховского отделения полиции находится за границей, не соответствует действительности, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

В сети Интернет распространилась информация об отдыхе руководителя полиции Глухова в Египте.

Полиция Сумской области несет службу в усиленном режиме, поэтому все полицейские максимально задействованы в исполнении служебных обязанностей.

Руководители всех структурных территориальных подразделений находятся на местах для круглосуточного контроля оперативной обстановки на территории обслуживания подразделений и быстрого реагирования на любые угрозы безопасности граждан, говорится в сообщении.

Сегодня с утра Сергей Буханистый сменил аватарку в Фейсбуке и обложку своей странички на патриотические. Фото с отдыха не удалил…