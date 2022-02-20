В полиции Сумщины утверждают, что начальник глуховской полиции не поехал на море

В сети Интернет распространилась информация об отдыхе руководителя полиции Глухова в Египте.
Полиция Сумской области несет службу в усиленном режиме, поэтому все полицейские максимально задействованы в исполнении служебных обязанностей.
Руководители всех структурных территориальных подразделений находятся на местах для круглосуточного контроля оперативной обстановки на территории обслуживания подразделений и быстрого реагирования на любые угрозы безопасности граждан, говорится в сообщении.
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Глуховский отдел полиции с сегодняшнего дня будет возглавлять подполковник Сергей Буханистый....