Сумские бойцы отличились в Харькове

Спортсмены ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и Сумской ОДЮСШ показали отличный результат:
1 место - Мяснянкина Лиза -51кг, Редька Влада -41 кг, Бойко Лина -30 кг, Нефёдова Варя - 33 кг;
2 место - Удовиченко Лера - 47 кг;
3 место - Рогальский Артём -57 кг;
5 место - Коробка Андрей
Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.
12-13 февраля в Ивано-Франковске проходила ХVII летняя Универсиада Украины по тхэквондо (ВТФ)....
В Харькове проходил открытый Всеукраинский турнир по тхэквондо ВТ «Дети Украины»....
27 ноября в Харькове состоялся Всеукраинский турнир по тхеквондо «Атака»....
Команда Сумской области завоевала 5-е общекомандное место....
5-7 ноября в манеже СумГУ прошел турнир по тхеквондо Sumy Open Cup....