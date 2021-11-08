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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:53375

Сумские бойцы отличились в Харькове

В Харькове прошел Открытый чемпионат Харьковской области по тхэквондо.

Спортсмены ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и Сумской ОДЮСШ показали отличный результат:

1 место - Мяснянкина Лиза -51кг, Редька Влада -41 кг, Бойко Лина -30 кг, Нефёдова Варя - 33 кг;

2 место - Удовиченко Лера - 47 кг;

3 место - Рогальский Артём -57 кг;

5 место - Коробка Андрей

Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.

Спорт Тхеквондо
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