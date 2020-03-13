В Сумах пятый год разваливается фасад дома, в котором расположена городская галерея Фасад дома № 27 по ул. Соборная в ужасном состоянии уже пятый год.

Несмотря на многочисленные депутатские запросы директора Агенции промоции «Сумы» Юлии Левченко (она подавала их с 2017 по 2020, когда была депутатом), несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко, воз и ныне там…

А ведь сюда приезжают иногородние и зарубежные художники, заходят туристы. Жаль, фасад невозможно заложить тротуарной плиткой…