В Сумах пятый год разваливается фасад дома, в котором расположена городская галерея

Несмотря на многочисленные депутатские запросы директора Агенции промоции «Сумы» Юлии Левченко (она подавала их с 2017 по 2020, когда была депутатом), несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко, воз и ныне там…
А ведь сюда приезжают иногородние и зарубежные художники, заходят туристы. Жаль, фасад невозможно заложить тротуарной плиткой…
Нарешті Суми та Сумська область повертаються до нормального ритму життя. Сумська міська галерея відчинена для відвідувачів....
Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке....
Міська галерея запрошує у вівторок, 19 травня, на виставку робіт майстрів живопису....
В связи с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Сумы Сумская городская галерея закрывается для...
В связи с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Сумы Агенция промоции «Сумы» сообщает, что...