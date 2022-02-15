Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:04494

Завтра в Сумах пройдет финал чемпионата области по хоккею

Сегодня, 19 февраля, в Сумах на стадионе «Авангард» прошли полуфинальные матчи чемпионата области по хоккею.

Матчи завершились со счетом:

ХК «Шостка» - ХК «Дружба» 5:3

ХК «Сумы» - ХК «Конотоп» 7:1

В воскресенье состоятся решающие поединки:

9.00 за 3-е место ХК «Дружба» - ХК «Конотоп»

11.00 финал ХК «Сумы» - ХК «Шостка»

Спорт Анонс Хоккей
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