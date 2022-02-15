Завтра в Сумах пройдет финал чемпионата области по хоккею

Матчи завершились со счетом:
ХК «Шостка» - ХК «Дружба» 5:3
ХК «Сумы» - ХК «Конотоп» 7:1
В воскресенье состоятся решающие поединки:
9.00 за 3-е место ХК «Дружба» - ХК «Конотоп»
11.00 финал ХК «Сумы» - ХК «Шостка»
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