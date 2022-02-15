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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині визначено переможців І етапу Всеукраїнської краєзнавчої акції «Українська революція: 100 років надії і боротьби»

І етап Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» проходив у Сумській області у 2021/2022 навчальному році. Журі конкурсу визначило цьогорічних переможців.

Перемогу за окремими напрямками здобули:

напрям  «Українська революція – доба національного державотворення»

ІВАХНЕНКО Денис, вихованець гуртка «Історія та краєзнавство» комунального закладу позашкільної освіти «Центр дітей та юнацтва «Палітра дитинства» Чернеччинської сільської ради Охтирського району, керівник БОРДУН Зоя Валентинівна;

напрям «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та військової агресії Росії»

ВОЙТЕНКО Андрій, вихованець гуртка комунального закладу Андріяшівської сільської ради – центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник ЩЕРБАК Ксенія Василівна;

напрям «Український національний визвольний рух 1930-х років, періоду Другої світової війни та у повоєнні часи»

ХОЛОД Ангеліна, вихованка гуртка комунального закладу «Недригайлівський будинок дитячої та юнацької творчості Недригайлівської селищної ради Сумської області», керівник ШЕЛУДЧЕНКО Валентина Михайлівна;

напрям «Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному режимові»

вихованці гуртка «Історичне краєзнавство» комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, керівник ЗАЛУЖНА Наталія Сергіївна;

напрям «Українська державність: від Революції на граніті до Революції Гідності»

БАКШЕЙ Злата та КАПИНУС Анастасія, слухачі секції «Історія України» наукового товариства учнів комунального позашкільного закладу Білопільської міської ради «Центр дитячої та юнацької творчості», керівник ЧУМАЧЕНКО Тетяна Олександрівна.

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