У Сумах відбувається марш єдності (трансляція) Сьогодні, 19 лютого, у сумах відбувається марш єдності.

Близько 200 учасників пройшли від пам'ятника Шевченку до пл. Незалежності. Акцією організатори закликали сумчан об'єднатися задля оборони міста від можливого вторгнення російських військ, пише Суспільне Суми.

Учасники пройшли маршем від пам'ятника Т.Шевченку до площі Незалежності, вигукуючи патріотичні гасла. Ініціатор заходу — Андрій Букін, виконавчий директор ГО "Клуб "Шанс", експерт з питань бюджету та охорони здоров‘я. Він розповів, що такою акцією організатори прагнуть показати, що сумчани - "мирно налаштовані люди".

На місці проведення маршу - дуже багато поліції, повідомляє кореспондентка Суспільного. Загалом присутні - близько двох сотень людей.

Мітинг на площі Незалежності розпочали з молитви за участі представників Православної церкви України.

Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький сказав під час виступу подякував сумчанам, які прийшли на захід і сказав, що наразі Сумщину готові захищати десятки тисяч людей.

Сумський міський голова Олександр Лисенко сказав, що місто готове до ймовірного вторгнення Росії в Україну. Він також сказав, що адміністрація міста не збирається полишати місто, а займається цивільною обороною і підготовкою всіх служб до можливого збройного вторгнення з боку РФ. Він також додав, що у разі відсутності електроенергії в місті, всі лікарні будуть забезпечені електрикою безперебійно.

"Оборона нашої країни - це кожен з нас. Новини дуже бентежать, але ми маємо перевести цей страх в конструктивні дії", - сказав Андрій Букін. Він також закликав сумчан об'єднуватися в громадські формування, долучатись до громадських організацій, перевірити бомбосховища на території міста і допомагати військовим і правоохоронцям у питаннях оборони міста. Він також закликав громадські організації різного спрямування, правоохоронців та владу "винести чвари за дужки і об'єднатися задля оборони".

Учасники акції закінчили мітинг спільним виконанням гімну України.