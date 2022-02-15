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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 967 человек

COVID-19 подтвердили у 967 человек (Конотопский р-н – 146, Ахтырский р-н – 49, Роменский р-н – 96, Сумской р-н – 492, Шосткинский р-н – 184).

По состоянию на 19 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 179 126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3171 летальный случай, за прошедшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 149 964 человека, из них за прошедшие сутки – 1679 (Конотопский р-н – 320, Ахтырский р-н – 224, Роменский р-н – 191, Сумской р-н – 738, Шосткинский р-н – 206).

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Общество Коронавирус
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