На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 967 человек

По состоянию на 19 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 179 126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3171 летальный случай, за прошедшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 149 964 человека, из них за прошедшие сутки – 1679 (Конотопский р-н – 320, Ахтырский р-н – 224, Роменский р-н – 191, Сумской р-н – 738, Шосткинский р-н – 206).
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COVID-19 подтвердили у 1118 человек (Конотопский р-н – 194, Ахтырский р-н – 57, Роменский р-н – 133, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 1408 человек (Конотопский р-н – 324, Ахтырский р-н – 158, Роменский р-н – 110, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 1159 человек (Конотопский р-н – 160, Ахтырский р-н – 105, Роменский р-н – 105, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 794 человек (Конотопский р-н – 222, Ахтырский р-н – 58, Роменский р-н – 152, Сумской р-н –...