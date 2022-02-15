Сумские футзалисты сыграют сегодня в Ривном (трансляция)

В Ривне команда Ярослава Песоцкого встретится с «Кардиналом-Ривнестандарт». Начало игры запланировано на 13 часов.
Сейчас «Сумы» с 13 очками занимают восьмую строчку в турнирной таблице, а хозяева – четвертые (22 балла).
20 лютого у Сумах відбудеться презентація книжки Сергія «Колоса» Мартинюка «Король дощу»....
Марш єдності розпочнеться у Сумах 19 лютого о 10.00 в сквері Шевченка....
В субботу, 19 февраля, в Сумах пройдут полуфиналы чемпионата области по хоккею....
Раз на місяць в приміщенні Сумської міської галереї відбуватимуться кінопокази документальних та історичних фільмів, присвячені тим чи іншим важливим датам...
В этом году полумарафон в Сумах проведет не Новая почта, а Race Project....