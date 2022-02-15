Когда уберут опасные свалки в Сумах на ул. Пограничной и в Старом селе? На минувшей неделе в Заречном райсуде г. Сумы состоялось очередное заседание по факту загрязнения земель медицинскими и прочими отходами на ул. Пограничной в областном центре.

Напомним, что еще два года назад рядом с жилыми домами в Старом селе Сумского района, на территории агрокомбината «Тепличный» ООО «Сумиполімербуд», арендовавшее помещения, устроило большую свалку медицинских отходов. Их привозили из разных городов Украины, включая столицу, - маски, защитные костюмы, шприцы, медпрепараты... Местные жители начали бить тревогу, этим делом занялись полиция, облпрокуратура и областная экоинспекция. Было открыто уголовное производство по ст. 236 УК (нарушение правил экологической безопасности). Экоинспекция совместно с представителями сельсовета Старого села и агрокомбината обследовала территорию. Деятельность ООО была приостановлена. Замдиректора предприятия Романа Прийму за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины) - за свалку в Старом селе оштрафовали на 17 тыс. грн. Он признал свою вину и заплатил штраф. Также его обязали вывезти отходы и передать их фирме, имеющей лицензию, поскольку это общество сортировало и утилизировало отходы без лицензий и каких-либо разрешений, пишет Ваш шанс.

Тогда ООО часть отходов переместило на ул. Пограничную, 1, в Сумы, где также арендовало нежилые помещения. Однако бдительные сумчане обнаружили их и здесь. Областная экоинспекция снова насчитала предприятию убытки за загрязнение земли на сумму 12,3 млн грн, а на Романа Прийму было открыто новое уголовное производство. Его опять оштрафовали на 17 тыс. грн. Замдиректора уплатил и этот штраф.

Сейчас в суде рассматривается дело по статье «Загрязнение или порча земель». За такое преступление ответчику грозит от двух лет ограничения свободы до пяти лет лишения свободы. 8 февраля Роман Прийма признал, что он фактически исполнял обязанности директора, действуя без лицензии на совершение операций в сфере обращения с опасными отходами, на территории арендованных нежилых помещений в г. Сумы хранил и сжигал опасные медицинские отходы, в том числе использованные шприцы, иглы, капельницы, пробирки, тесты на COVID-19. Заседание было проведено по сокращенной процедуре, следующее состоится 9 марта, когда представителю ООО вынесут приговор.

По сути, Роман Прийма стал «цапом-відбувайлом»: на предприятии в его обязанности входило руководство процессом сортировки, заключением договоров и отправкой продукции он не занимался. Директор предприятия уже давно находится за границей...

По словам Романа Приймы, сейчас фирма не занимается сбором медицинских отходов, поскольку для этого нужна лицензия. Ранее, по его словам, их предприятие не знало, что это лицензионная деятельность. В январе складские помещения в Старом селе были все еще заполнены мусором. Его должны были упаковать в мешки и вывезти. По словам Романа Приймы, ООО «Сумиполімербуд» заключило с киевским специализированным предприятием договор на вывоз и утилизацию отходов. За эти работы предприятие должно заплатить порядка 3 млн грн. По словам Романа Приймы, отходы из Старого села планируют вывезти в течение одного-двух месяцев. С Пограничной - возможно, в течение года. Вот только вывезут ли?