Какую зарплату в январе получил глава Сумской ОГА?

Больше всего в январе заработала руководитель Ивано-Франковской обладминистрации Светлана Онищук - 74 тыс. 454 грн. Сюда входят оклад и надбавка за доступ к государственной тайне. А меньше всего в январе насчитали Павла Кириленко, который возглавляет Донецкую обладминистрацию – 23 тыс. 703 грн. Наш – всего на 16-м месте.
Напомним: в декабре 2021 года зарплата Д.Живицкого была второй по Украине. Правда. Там были отпускные.
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