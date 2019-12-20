Какую зарплату в январе получил глава Сумской ОГА? По данным издания «Слово и Дело», глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий получил 65 797 гривен заработной платы.

Больше всего в январе заработала руководитель Ивано-Франковской обладминистрации Светлана Онищук - 74 тыс. 454 грн. Сюда входят оклад и надбавка за доступ к государственной тайне. А меньше всего в январе насчитали Павла Кириленко, который возглавляет Донецкую обладминистрацию – 23 тыс. 703 грн. Наш – всего на 16-м месте.

Напомним: в декабре 2021 года зарплата Д.Живицкого была второй по Украине. Правда. Там были отпускные.