Команда Сумщины стала третьей на чемпионате Украины по жиму

Результаты выступления глуховских спортсменов:
Колтаков Владимир – 8 место в весовой категории до 66 кг среди юношей с результатом 75 кг;
Долженко Марк – 1 место в весовой категории до 105 кг среди юниоров с результатом 200 кг;
Колтаков Иван – 3 место в весовой категории до 105 кг среди юниоров с результатом 140 кг;
Пусь Юрий – 2 место в весовой категории до 120 кг среди юниоров с результатом 185 кг.
Команда Сумской области в составе, которой были только спортсмены ФСК «Гармония» (Глухов) заняла 3 общекомандное место.
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