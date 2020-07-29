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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:55265

Команда Сумщины стала третьей на чемпионате Украины по жиму

Сегодня, 18 февраля, в Коломые прошел первый день чемпионата Украины по жиму штанги лежа.

Результаты выступления глуховских спортсменов:

Колтаков Владимир – 8 место в весовой категории до 66 кг среди юношей с результатом 75 кг;

Долженко Марк – 1 место в весовой категории до 105 кг среди юниоров с результатом 200 кг;

Колтаков Иван – 3 место в весовой категории до 105 кг среди юниоров с результатом 140 кг;

Пусь Юрий – 2 место в весовой категории до 120 кг среди юниоров с результатом 185 кг.

Команда Сумской области в составе, которой были только спортсмены ФСК «Гармония» (Глухов) заняла 3 общекомандное место.

Спорт Жим лежа
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