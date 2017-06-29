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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:2383

В Сумах поймали хакеров, которые вмешивались в работу коммунального предприятия

Отделом противодействия киберпреступлениям в Сумской области Департамента киберполиции НП Украины совместно со следователями Сумского районного управления полиции ГУНП области, под процессуальным руководством прокуратуры, задокументирована противоправная деятельность лиц, осуществивших несанкционированное вмешательство в работу сетевого оборудования коммунального предприятия Сумского городского совета, предприятия, что привело к полной блокировке работы интернет ресурсов городского совета и блокировке услуг по предоставлению сети интернет 15 школам и 5 коммунальным учреждениям в г. Сумы.

Досудебным расследованием установлено, что к совершению указанного уголовного правонарушения причастны 37-ми и 29-летние жители областного центра.

Во время проведения обысков по их местам жительства полицейские обнаружили и изъяли ноутбук, системные блоки, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Хакеры
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