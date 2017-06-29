В Сумах поймали хакеров, которые вмешивались в работу коммунального предприятия

Досудебным расследованием установлено, что к совершению указанного уголовного правонарушения причастны 37-ми и 29-летние жители областного центра.
Во время проведения обысков по их местам жительства полицейские обнаружили и изъяли ноутбук, системные блоки, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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