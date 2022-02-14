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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:26262

Сумчанин опроверг сообщение роспропаганды о якобы наступательных операциях Киева на востоке

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг сообщение российской пропаганды о якобы наступательных операциях Киева или любых диверсиях на химическом производстве на востоке.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию», – отметил Кулеба.

Как сообщалось, 18 февраля министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина не намерена предпринимать никаких силовых действий в отношении ОРДЛО или Крыма, ведь бережет жизнь своих граждан.

По данным СМИ, американская разведка считает заявления российского Минобороны об отводе войск от границы с Украиной умышленным обманом, направленным на то, чтобы обмануть США и другие государства, ведь Россия продолжает увеличивать свою группировку вблизи границы с Украиной. Кроме того, по данным источников, Москва может инсценировать теракт или химическую атаку на российской территории и обвинить Киев и Вашингтон.

Справка

Дмитрий Кулеба (род. 19 апреля 1981, Сумы, УССР, СССР) — украинский дипломат. Министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Член СНБО с 13 марта 2020 года.

Политика Кулеба
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