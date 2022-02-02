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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:26261

В Сумах задержали димедрольщиков

Тридцать ампул димедрола и шприцы обнаружили и изъяли сотрудники полиции у двух жителей областного центра.

Сегодня утром, направляясь на службу, сотрудники роты патрульной службы полиции особого назначения «Сумы» ГУНП области на одной из улиц города заметили двух подозрительных мужчин. Они остановились, чтобы проверить их. Ими оказались 42-х и 31-летний местные жители.

Во время поверхностной проверки у них обнаружили тридцать ампул димедрола и шприцы.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Обнаруженное изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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