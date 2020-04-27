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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине прогнозируют сильные порывы ветра

По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 19 февраля по Сумской области и г. Сумы ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан соблюдать осторожность во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице – остерегайтесь развесистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ветер
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