Новый штамм короновируса "Омикрон" более заразен В Украине зафиксирован новый вариант штамма коронавируса "Омикрон" – BA.2.

Сейчас он встречается у украинцев крайне редко, однако ген этого вируса фактически "невидим", что приводит к большей заразности. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 – да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон", то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей», – говорится в сообщении.

Cубвариант Омикрона BA.2, который доминирует в Европе, является более заразным, чем обычный субвариант BA.1. При этом нет свидетельств того, что ВА.2 вызывает более серьезные формы заболевания.