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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:19107

Завтра в Сумах пройдут полуфиналы чемпионата области по хоккею

В субботу, 19 февраля. в Сумах пройдут полуфиналы чемпионата области по хоккею.

На хоккейной площадке стадиона "Авангард" сойдутся че тыре сильнейшие команды Сумщины:

9.00 ХК "Дружба" - ХК "Шостка"

11.00 ХК "Сумы" - ХК "Конотоп"

Матчи за медали пройдут в воскресенье.

Спорт Анонс Хоккей
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