Завтра в Сумах пройдут полуфиналы чемпионата области по хоккею

На хоккейной площадке стадиона "Авангард" сойдутся че тыре сильнейшие команды Сумщины:
9.00 ХК "Дружба" - ХК "Шостка"
11.00 ХК "Сумы" - ХК "Конотоп"
Матчи за медали пройдут в воскресенье.
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Раз на місяць в приміщенні Сумської міської галереї відбуватимуться кінопокази документальних та історичних фільмів, присвячені тим чи іншим важливим датам...
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