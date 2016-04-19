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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:34309

Бассейн в сумском «Динамо» не работает почти год: в чем причина?

Бассейн областной организации ФСО «Динамо» в Сумах не работает почти год из-за финансовых трудностей.

Об этом в программе «Украинского радио: Сумы» рассказал первый заместитель главы организации Николай Шаховский, пишет Суспільне.

По его словам, у них нет возможности платить за тепло и электричество. Чтобы покрывать коммунальные услуги в зимний сезон — спорткомплекс, куда, кроме бассейна, входят игровые залы, в которых тренируются юные индерхоккеистки, баскетболисты и т.д. — должен зарабатывать около 16 тысяч гривен в день. Учитывая пандемию, получается — 3-4 тысячи гривен.

Как сообщила Наталья, мама девочки, которая посещала секцию плавания, цена детского абонемента с тренером обходилась 650 грн в месяц.

Поднять же цены, чтобы зарабатывать больше, руководство не считает целесообразным, потому что потеряет посетителей, говорит Шаховский.

Как рассказал заместитель главы Сумской облгосадминистрации Олег Клименчуков, курирующий спорт, областной совет в 2021 году выделил 1 млн 540 тысяч гривен для спорткомплекса. Однако этих денег, плюс зарабатываемых учреждением, не хватает. По его словам, руководство области будет обращаться к городскому голове с просьбой поддержать жизнедеятельность спортивного комплекса из городского бюджета – по Всеукраинской программе помощи развитию плавания в областном центре. По словам Николая Шаховского, такие программы успешно работают в Полтаве, Житомире и других городах.

Как сообщила пресс-секретарь городского головы Ольга Семенистая, обращений от руководства заведения к Александру Лысенко не было. Николай Шаховский утверждает, что обращался в 2021 году, но ответа так и не получил.

Спорт Бассейн ФСО Динамо
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