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С 10 марта из магазинов исчезнут пакеты-майки: чем их заменят в «АТБ»

Вслед за развитыми странами Европейского Союза Украина начала активно ограничивать использование вредных видов пластика. Напомним, что эта экологическая инициатива является одним из основных трендов нового века.

По данным исследователей, в среднем каждый украинец за год использует 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель меньше сотни. Причина в том, что в развитых странах уже много лет запрещено бесплатное распространение таких пакетов. В большинстве случаев их заменили на более экологичные упаковки или многоразовые сумочки.

Первые серьёзные шаги на пути отказа от подобного пластика в этом году сделаны и в нашей стране. С декабря прошлого года в Украине в магазинах и кафе начали действовать ограничения, касающиеся использования полиэтиленовых пакетов. С 1 февраля 2022 года Кабмином были установлены минимальные розничные цены на такие пакеты в супермаркетах. С 10 марта текущего года будет запрещена продажа в магазинах сверхтонких (толщиной менее 15 мкм), тонких (от 15 до 50 мкм) и некоторых других пластиковых кульков. В обороте пока останутся лишь более плотные пакеты, которые можно купить в прикассовых зонах.

Стоит отметить, что в большинстве украинских супермаркетов клиентам уже предложили достойную альтернативу вредному пластику.

В дискаунтерах «АТБ» (в данное время в 24 областях Украины функционируют 1319 маркетов этой сети) полиэтиленовые «майки» уже заменили биоразлагаемыми сертифицированными компанией TUV Austria пакетиками из кукурузного крахмала. Их размер – 24 х 24 см. Цена такой тары составляет 1,6 грн.

Также в продажу поступили многоразовые экосумочки (25 х 42 см), изготовленные из спанбонда — нетканого полимерного материала. Представлены они пока в двух цветах — бежевом и темно-зеленом. Стоимость такой удобной сумки всего 3,7 грн.

Кроме того, в прикассовых зонах есть многоразовые (красные и синие) сумочки-трансформеры, которые легко складываются и без труда поместятся как в бардачок автомобиля, так и в карман.

Как нам удалось выяснить в «АТБ», выпуск бумажных пакетов в ближайшее время не планируют. Возможно, в этом пока просто нет необходимости.

Выполняя требования нового закона, с 10 марта в дискаунтерах «АТБ» прекратят продажу тонких полиэтиленовых пакетов (так называемых маек). Это касается и аналогичных кульков без ручек. Данный запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на первичную упаковку для мяса, рыбы, льда, сыпучих продуктов.

Крупнейшая по многим показателям (товарообороту, числу магазинов, количеству сотрудников, географии присутствия, объемам уплаченных налогов и сборов и др.) розничная сеть страны «АТБ-Маркет» практикует последовательный подход к решению экологических вопросов.

С начала 2019 года компания «АТБ» полностью перешла на реализацию особых «зеленых пакетов» – с запатентованной добавкой d2w™ в своем составе. Данный компонент способствует тому, что пластик спустя небольшой промежуток времени распадается. Все происходит под воздействием естественных факторов: солнца, воды, температуры.

Спустя всего год в магазинах лидера отрасли ритейла стартовал еще один смелый экопроект — появились удобные и вместительные картонные ящики. Эта многоразовая тара стала очень популярной среди тех, кто приезжает за покупками в «АТБ» на личном авто. В такую коробочку без труда можно упаковать до 25 кг. Кроме того, эти коробки можно полностью утилизировать либо повторно переработать.

В прошлом году в супермаркеты торговой сети «АТБ» поступили в продажу пакеты из кукурузного крахмала и особого биоразлагаемого полимера – тара без проблем выдерживает нагрузку до семи килограммов.

Материал, из которого производятся крахмальные пакеты «ПОЧАтОК», имеет большую способность к биоразложению. В компостной яме он полностью распадётся в течение одного года, не нанося при этом никакого вреда природе.

Производит эти чудо-пакетики специально для «АТБ» вьетнамская компания «Haplast», которая ранее успешно прошла процедуру сертификации в TUV Austria. Для получения такого документа было проведено обязательное тестирование экологичности сырья и изделий в независимых европейских лабораториях.

Экономика
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