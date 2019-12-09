Сумчани мають можливість долучитися до майстер-класу з основ поетичного слова

Організатори зазначають, що вивчати поетичну теорію – це ніби розглядати поезію під мікроскопом. З чого складається поетичний твір, якими засобами досягається милозвучність та чим цікавий сам процес створення поезії – про це дізнаються учасники заходу.

Окрім того, будуть обговорюватися такі теми:

- які бувають види рим;

- які художні засоби використовуються у процесі творення поетичного твору;

- як правильно виконати віршовий розбір.

Майстер-клас відбудеться 19 лютого о 16:00 за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея).

Вхід за попереднім записом за телефоном: 67-98-39 або у повідомленнях на сторінку у соціальній мережі.

