Сумчани мають можливість долучитися до майстер-класу з основ поетичного слова

Організатори зазначають, що вивчати поетичну теорію – це ніби розглядати поезію під мікроскопом. З чого складається поетичний твір, якими засобами досягається милозвучність та чим цікавий сам процес створення поезії – про це дізнаються учасники заходу.
Майстер-клас відбудеться 19 лютого о 16:00 за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея).
Вхід за попереднім записом за телефоном: 67-98-39 або у повідомленнях на сторінку у соціальній мережі.
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