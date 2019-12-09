Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:56183

Сумчани мають можливість долучитися до майстер-класу з основ поетичного слова

КУ «Агенція промоції «Суми» та Літературний клуб «Ex Libris» пропонує вам долучитися до обговорення та розбору базових понять поезії на майстер-класі з основ поетичного слова.

Організатори зазначають, що вивчати поетичну теорію – це ніби розглядати поезію під мікроскопом. З чого складається поетичний твір, якими засобами досягається милозвучність та чим цікавий сам процес створення поезії – про це дізнаються учасники заходу.

  • Окрім того, будуть обговорюватися такі теми:
  • - які бувають види рим;
  • - які художні засоби використовуються у процесі творення поетичного твору;
  • - як правильно виконати віршовий розбір.

Майстер-клас відбудеться 19 лютого о 16:00 за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея).

Вхід за попереднім записом за телефоном: 67-98-39 або у повідомленнях на сторінку у соціальній мережі.

Досуг Мастер-класс
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

У Сумах пройде благодійний театральний майстер-клас
16.02.2021 08:39

У Сумах пройде благодійний театральний майстер-клас

Вже цієї суботи, 20 лютого, у Сумах пройде благодійний майстер-клас «Стань видимим»....

Сумчан запрошують на майстер-клас з виготовлення валентинок
12.02.2020 08:40

Сумчан запрошують на майстер-клас з виготовлення валентинок

Зробіть собі неперевершений подарунок до Дня Валентина! Намалюйте власну «валентинку» на майстер-класі з акварельного живопису від Наталії Сіухіної....

Сумчан запрошують на новорічний майстер-клас
19.12.2019 10:39

Сумчан запрошують на новорічний майстер-клас

Громадська організація «Під матусиним крилом» запрошує усіх бажаючих відвідати інклюзивні майстер-класи по створенню новорічних прикрас «Ялинкова краса»....

Сумчан приглашают на мастер-класс по лепке новогодних котиков из соленого теста
13.12.2019 08:03

Сумчан приглашают на мастер-класс по лепке новогодних котиков из соленого теста

Сумская городская галерея приглашает сумские семьи на бесплатный мастер-класс по лепке котиков из соленого теста, который состоится в субботу, 14...

Юним сумчанам розкажуть, як стати екоамбасадором
09.12.2019 08:01

Юним сумчанам розкажуть, як стати екоамбасадором

15 грудня відбудеться майстер-клас для дітей 8-11 років з відповідального споживання....

Новости

1000 грн єПідтримки можна витратити на оплату за газ
Сегодня 11:20
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1118 человек
Сегодня 08:25
В Бездрике пожарные ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 11:40
В Сумах с понедельника учащиеся средней и старшей школы возвращаются за парты
Сегодня 11:33
С 10 марта из магазинов исчезнут пакеты-майки: чем их заменят в «АТБ»
Сегодня 11:05
Сумчани мають можливість долучитися до майстер-класу з основ поетичного слова
Сегодня 10:56
Юлия Джима – 7-я в масс-старте на Олимпиаде
Сегодня 10:11
Сумские дорожники причинили ущерб окружающей среде почти на 48 миллионов гривен – Госэкоиспекция
Сегодня 10:00
Сумщина экспортировала товаров больше, чем на миллиард долларов
Сегодня 09:51
Суд взыскал с Роменской мэрии в пользу горожанки, сломавшей ногу в гололед, материальный и моральный ущерб
Сегодня 09:22
В Ахтырке полицейские задержали наркодилера (видео)
Сегодня 08:50
В центре Сум произошло ДТП с маршруткой
Сегодня 08:47
view counter

Статьи

Нужен ли Сумам урбан-парк?
Сегодня 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
Сегодня 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
Сегодня 09:33
Що впливає на розмір допомоги безробітнім?
Вчера 17:33
Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?
Вчера 12:25
«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков
Вчера 11:27
У Сумах поставили балет, оточений міфами
Вчера 09:21
Тур в Египет из Запорожья: цена вопроса
15.02.2022 17:32
На Сумщині «Європейська Солідарність» закликала до єдності
15.02.2022 14:38
Выбираем насос для бассейна правильно
15.02.2022 11:37
Особливості проведення ЗНО на Сумщині у 2022 році
14.02.2022 21:08
«Найкращий друг для ворога – це паніка в нашій країні», – нардеп Михайло Ананченко
14.02.2022 20:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.