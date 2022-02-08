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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке полицейские задержали наркодилера (видео)

Расфасованные, вероятно, наркотические вещества амфетамин, гашиш и марихуану обнаружили сотрудники полиции у жителя г. Ахтырка.

Сотрудниками Ахтырского районного отдела полиции совместно с работниками управления уголовного розыска ГУНП под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры в рамках осуществления досудебного расследования задокументирован факт сбыта наркотических средств 38-летним мужчиной.

Следователями полиции проведен ряд санкционированных обысков в жилье, гаражном помещении и транспортном средстве злоумышленника. В ходе которых обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое средство каннабиса, весом около 25 граммов, 5 полиэтиленовых zip-пакетов с порошкообразным веществом белого цвета похожим на амфетамин, а также денежные средства в сумме 1400 гривен, мобильные терминалы.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер
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