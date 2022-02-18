На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1118 человек

По состоянию на 18 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 178 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3161 летальный исход, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 6, Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 148 285 человек, из них за прошедшие сутки – 1719 (Конотопский р-н – 210, Ахтырский р-н – 191, Роменский р-н – 193, Сумской р-н – 849, Шосткинский р-н – 276).
COVID-19 подтвердили у 1408 человек (Конотопский р-н – 324, Ахтырский р-н – 158, Роменский р-н – 110, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 1159 человек (Конотопский р-н – 160, Ахтырский р-н – 105, Роменский р-н – 105, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 794 человек (Конотопский р-н – 222, Ахтырский р-н – 58, Роменский р-н – 152, Сумской р-н –...
Красному уровню эпидемической опасности соответствует пять областей....
Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации доложил главный государственный санитарный врач области Владимир Збаражский....