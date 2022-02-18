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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:251085

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1118 человек

COVID-19 подтвердили у 1118 человек (Конотопский р-н – 194, Ахтырский р-н – 57, Роменский р-н – 133, Сумской р-н – 495, Шосткинский р-н – 239).

По состоянию на 18 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 178 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3161 летальный исход, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 6, Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 148 285 человек, из них за прошедшие сутки – 1719 (Конотопский р-н – 210, Ахтырский р-н – 191, Роменский р-н – 193, Сумской р-н – 849, Шосткинский р-н – 276).

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Общество Коронавирус
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