Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:51318

Еще один глуховский силач стал чемпионом Украины

Марк Долженко - чемпион Украины по пауэрлифтингу среди юниоров в весовой категории до 105 кг.

Его результат в сумме троеборья - 760 кг (300 кг присед + 200кг жим лежа + 260 кг становая тяга).

Также на церемонии награждения Марку были вручены удостоверения и значок мастера спорта Украины по пауэрлифтингу.

Напомним: раньше чемпионом Украины стал еще один глуховчанин Андрей Степанов.

Спорт Пауэрлифтинг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Глуховский силач стал чемпионом Украины
14.02.2022 12:36

Глуховский силач стал чемпионом Украины

В Коломые стартовал чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек и ветеранов....

Силачи с Сумщины отличились на Кубке Украины по пауэрлифтингу
22.11.2021 15:10

Силачи с Сумщины отличились на Кубке Украины по пауэрлифтингу

21 ноября в Коломые завершился Кубок Украины по пауэрлифтингу....

Сумские силачи с «золотом» чемпионата Украины
15.05.2021 23:01

Сумские силачи с «золотом» чемпионата Украины

В Коломые проходит чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди юношей....

Сумчанин стал абсолютным чемпионом Европы
17.11.2020 09:07

Сумчанин стал абсолютным чемпионом Европы

В Киеве прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям European Championship GPA/IPO....

Сумская силачка засветилась во всеукраинском флешмобе (видео)
08.05.2020 21:49

Сумская силачка засветилась во всеукраинском флешмобе (видео)

Сумчанка Анна Рыкун приняла участие во флешмобе от Национальной федерации пауэрлифтинга Украины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.