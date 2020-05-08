Еще один глуховский силач стал чемпионом Украины Марк Долженко - чемпион Украины по пауэрлифтингу среди юниоров в весовой категории до 105 кг.

Его результат в сумме троеборья - 760 кг (300 кг присед + 200кг жим лежа + 260 кг становая тяга). Также на церемонии награждения Марку были вручены удостоверения и значок мастера спорта Украины по пауэрлифтингу. Напомним: раньше чемпионом Украины стал еще один глуховчанин Андрей Степанов.