Еще один глуховский силач стал чемпионом Украины

Его результат в сумме троеборья - 760 кг (300 кг присед + 200кг жим лежа + 260 кг становая тяга).
Также на церемонии награждения Марку были вручены удостоверения и значок мастера спорта Украины по пауэрлифтингу.
Напомним: раньше чемпионом Украины стал еще один глуховчанин Андрей Степанов.
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