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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские патрульные оказали помощь мужчине, который имел признаки сильного переохлаждения (видео)

Около полуночи патрульные Богдан Толкачев и Екатерина Мага получили вызов на улицу Солнечную.

Заявительница сообщила, что. когда вышла на улицу, услышала стон соседа, который лежал в беспомощном состоянии во дворе.

Инспекторы отправились на место происшествия. Зайти во двор через калитку они не смогли. Она примерзла к земле и вообще не открывалась.

Богдан, попав во двор, обнаружил на снегу мужчину. У него были признаки опьянения и сильного переохлаждения. Также он жаловался на боль в ноге. Патрульный, найдя подручные вещи возле дома, укутал мужчину и постоянно общался с хозяином. Екатерина немедленно вызвала врачей.

Инспектор разбил лед у калитки, чтобы открыть ее. Медики сумчанина госпитализировали.

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