На Сумщине проходят командно-штабные учения «Метель-2022» В рамках командно-штабных учений «Метель-2022» бойцы воинской части А4532 провели плановые занятия по боевой подготовке в рамках согласования подразделений бригады.

Бойцы отработали практические упражнения по развертыванию в боевое положение ПТРК «Корсар», тренировку ведения огня с поражением цели, отработку навыков на имитационных средствах и упражнений «к бою» и «отбой». Также подразделение отработало погрузку на технику и выдвижение маршем в составе колонны, после чего в составе экипажей заняли позиции для отражения атаки условного врага.

Также колонна военной техники с военнослужащими воинской части А4532 будет курсировать через Радьковку, Стецьковку, Верхнее Песчаное, Сумы, Верхнюю Сыворотку, Гребениковку, Боромлю.