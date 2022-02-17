На Сумщине проходят командно-штабные учения «Метель-2022»

Бойцы отработали практические упражнения по развертыванию в боевое положение ПТРК «Корсар», тренировку ведения огня с поражением цели, отработку навыков на имитационных средствах и упражнений «к бою» и «отбой». Также подразделение отработало погрузку на технику и выдвижение маршем в составе колонны, после чего в составе экипажей заняли позиции для отражения атаки условного врага.
Также колонна военной техники с военнослужащими воинской части А4532 будет курсировать через Радьковку, Стецьковку, Верхнее Песчаное, Сумы, Верхнюю Сыворотку, Гребениковку, Боромлю.
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