В Сумах напротив художественного музея узаконили имущество и хотят его реконструировать На минувшей неделе первый заммэра Сум Михаил Бондаренко рассказал об очередном неожиданном узаконивании объекта недвижимости, который находится в историческом ареале Сум - в сквере рядом с «Альтанкой».

Напомним, что ранее город сталкивался с массой случаев, когда нотариусы из других районов области узаконивают, как правило, малые архитектурные формы в качестве капитальных объектов, не вдаваясь в подробности, существуют ли они на самом деле... Поэтому 7 февраля чиновник обратился к горуправлению ГАСК и департаменту обеспечения ресурсных платежей с поручением выяснить: что это за объект недвижимости, каким образом на него были оформлены права и при необходимости - обратиться в правоохранительные органы. Как удалось выяснить ВШ, речь идет о летней площадке, что выходит на ул. Гагарина.

- Мы пытаемся развивать город - наводим красоту, ремонтируем фонтаны, площади, а люди ищут какие-то лазейки, документы, которых уже давно не должно быть, и заявляют права на городскую землю... Один из последних таких случаев - на Покровской площади, - рассказал нам начальник управления госархстройконтроля Сумского горсовета Николай Зигуненко. - Предприниматель предоставил «черному» нотариусу документы с истекшим сроком сервитута на летнюю площадку прямо в центре Сум. Специалист, скорее всего, не сумской, провел регистрацию имущества, которого там нет. А затем в ГАСК по-тихому зашла декларация о реконструкции нежилого помещения, как будто там есть имущество - 171 квадратный метр. Однако собственники указали адрес, которого не существует. На сегодня ни в департаменте обеспечения ресурсных платежей, ни в управлении архитектуры, ни в ГАСКе документов на этот объект или участок нет. Сервитут на использование данной земли закончился еще в 2020 году. Департамент с ними судится, чтобы отменить право собственности. Поскольку нотариус без проверки данных зарегистрировал на городской земле имущество, которого нет. По мнению департамента ресурсных платежей, такими действиями городу нанесен ущерб почти на миллион гривен. Потому они обратились в правоохранительные органы. Сейчас процесс приостановлен, есть решение суда - о запрете на любые действия с данным участком.

А люди в этот момент пытаются зарегистрировать декларацию на начало реконструкции! К сожалению, мы не имеем полномочий, чтобы проверять корректность, правильность документов, которые вносятся в реестр. Мы проверяем только корректность заполнения - какие именно документы должны быть. А честные они или нет - можно установить уже только через суды. Однако в данном случае - по Покровской площади - у нас было основание отказать в регистрации декларации из-за отсутствия такого адреса. О сложившейся ситуации мы сразу доложили городскому руководству.

Напомним также, что еще в 2021 году было принято решение по поводу разработки концепции обновления центральной части Сум. По словам Николая Зигуненко, в его рамках

управлению архитектуры дан месяц для того, чтобы предложить общественности концепцию установки на холме на ул. Гагарина памятника основателю Сум Герасиму Кондратьеву.

Местные архитекторы считают этот вариант вполне заслуживающим внимания. Правда, как утверждают горожане, ранее на этом месте был установлен Олень. Поэтому экс-мэр Сум Геннадий Минаев не упустил случая пошутить: «Герасим Кондратьев вместо «советского Оленя» - эпично»... Кстати, ранее исторический комплекс памяти основателей Сум собирались установить на ул. Академической, за театром им. Щепкина, где продолжается спор за земельный участок и где одно из сумских предприятий хочет построить ресторан или центр культурного досуга. Со стороны ул. Гагарина теперь еще одна судебная тяжба за землю. Похоже, Театральная площадь стала такой популярной в Сумах, что на ней необходимо установить не один памятник, а целую группу, чтобы остановить возможную застройку.

Понимает это и городская власть. «Благодаря концепции и увековечению памяти Герасима Кондратьева мы можем спасти центральную часть города. Ведь если не отстоять эту территорию, там появится или очередной ресторан, или что-то похуже... А мы должны нести ответственность за то, что происходит в городе», - говорит Н. Зигуненко.