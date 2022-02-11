В центре Сум произошло ДТП Вчера вечером, около 17 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на площади Покровской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 31-летняя водитель транспортного средства Geely MK Cross, двигаясь задним ходом, не убедилась, что это будет безопасно, и допустила столкновение с транспортным средством Peugeot.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руле Geely MK Cross админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.