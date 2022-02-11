В центре Сум произошло ДТП

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 31-летняя водитель транспортного средства Geely MK Cross, двигаясь задним ходом, не убедилась, что это будет безопасно, и допустила столкновение с транспортным средством Peugeot.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руле Geely MK Cross админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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