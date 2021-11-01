Сумские студенты отличились на универсиаде

В этих соревнованиях принимали участие 8 студентов СНАУ. В итоге они получили 4 бронзовые награды, а именно: Лавская Анна, Довгань Данило, Ромах Богдан, Герасько Данило.
Среди 29 вузов СНАУ занял 5-е командное место.
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