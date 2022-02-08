В Сумах поймали дачного вора К работникам Сумского районного управления полиции с заявлением о преступлении обратился 43-летний житель Сум, который рассказал, что за время его отсутствия кто-то украл из его дачного дома инструменты для ведения хозяйства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению данной кражи 32-летнего местного жителя.

Мужчина не отрицал своей вины. Он рассказал, что, находясь недалеко от дачного кооператива, решил совершить кражу с целью заработка. Путем взлома замка проник в помещение одного из дачных домов, откуда украл электроинструменты и инструменты для ведения хозяйства. Все похищенное он выносил за территорию участка, а в дальнейшем хотел распорядиться им по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.