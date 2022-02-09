В Глухове спасатели оперативно потушили пожар в жилом доме 16 февраля в 12:21 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Рабочей в г. Глухов.

Звонили жители, которые увидели дым, выходящий из-под кровли соседского дома.

На тушение прибыл дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части. Чтобы попасть в очаг пожара, пожарным пришлось разбирать конструкцию кровли. Как было установлено, на чердаке происходило тление утеплителя. В 12:49 пожарные локализовали пожар, предотвратив его дальнейшее развитие и распространение, а в 12:58 – ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.