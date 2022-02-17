Сумщина в ТОП-3 по заполненности ковидных коек в Украине

Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Сумской (48%), Ровенской, Николаевской и Хмельницкой областях.
В целом по стране заполненность ковидных отделений составляет 39,9%. В настоящее время госпитализированы 29 155 человек.
Ивано-Франковщина остается лидером по заполненности ковидных отделений – 58,7% (1 986 человек)....
Об этом сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила заместитель начальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко....
Как сообщил во время брифинга начальник управления Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, сегодня для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто...
Больницы Сумщины, предусмотренные для пациентов с коронавирусом, загружены менее чем на половину....