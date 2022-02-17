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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина в ТОП-3 по заполненности ковидных коек в Украине

Киевская область лидирует по заполненности ковидных отделений - 53,5% (1211 человек).

Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Сумской (48%), Ровенской, Николаевской и Хмельницкой областях.

В целом по стране заполненность ковидных отделений составляет 39,9%. В настоящее время госпитализированы 29 155 человек.

Общество Ковидные койки
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