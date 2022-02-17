Сумщина в ТОП-3 по заполненности ковидных коек в Украине Киевская область лидирует по заполненности ковидных отделений - 53,5% (1211 человек).

Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Сумской (48%), Ровенской, Николаевской и Хмельницкой областях. В целом по стране заполненность ковидных отделений составляет 39,9%. В настоящее время госпитализированы 29 155 человек.