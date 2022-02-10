На Сумщине пройдут занятия по эвакуации Глава Сумской ОГА подписал распоряжение с рекомендацией исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов, руководителям заведений высшего образования организовать проведение занятий по практической отработке мероприятий эвакуации и укрытия соискателей образования и работников учебных заведений при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе военного характера.

Причем все это образовательные заведения должны выполнить до 22 февраля и отчитаться департаменту образования и науки Сумской ОГА о проделанной работе, пишет Ваш шанс.