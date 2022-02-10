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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:1448

На Сумщине пройдут занятия по эвакуации

Глава Сумской ОГА подписал распоряжение с рекомендацией исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов, руководителям заведений высшего образования организовать проведение занятий по практической отработке мероприятий эвакуации и укрытия соискателей образования и работников учебных заведений при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе военного характера.

Причем все это образовательные заведения должны выполнить до 22 февраля и отчитаться департаменту образования и науки Сумской ОГА о проделанной работе, пишет Ваш шанс.

Общество
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За двома зайцями
За двома зайцями
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Пригоди Дюймовочки
Пригоди Дюймовочки
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Лідія Кретова
Лідія Кретова
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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