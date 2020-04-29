С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев Государство выполняет свои социальные обязательства и будет делать это и дальше. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Правительства сообщил, что с 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев. Соответствующее решение Кабинет Министров принял на очередном заседании 16 февраля.

«Индексация будет касаться украинцев, получающих страховые пенсии. А также впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным», – заметил Денис Шмигаль.

Как отметил Премьер-министр, с 1 марта устанавливается доплата для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет.

Кроме того, мы индексируем пенсионные выплаты некоторым категориям граждан на опережение. По решению Правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума», – подчеркнул Глава Правительства.

Денис Шмыгаль также напомнил, что накануне Верховная Рада Украины приняла правительственный законопроект, ликвидирующий дискредитационную норму, согласно которой военнослужащие, ученые, госслужащие и другие категории украинских граждан не подпадали под ежегодную индексацию. Пенсии теперь будут пересчитываться ежегодно 1 марта. По словам Премьер-министра, это позволит обеспечить устойчивость пенсионного обеспечения.