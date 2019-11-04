Завтра Сумами пройдет колонна военной техники

Путь бойцов воинской части А 4532 проляжет населенными пунктами: Радьковка – Стецьковка – Верхнее Песчаное – Сумы – Верхняя Сыроватка – Гребениковка – Боромля.
Местное население просят не паниковать, увидев передвижение колонны.
Вооруженные силы Украины поздравляют курсанта Павла Лэйси с успешным завершением обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст и награждением Ее...
По данным оперативного командования "Север" водитель-механик бронетранспортера в условиях ограниченной видимости не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и...
Виставку, створену Українським інститутом національної пам’яті, наразі презентовано облдержадміністрацією до Дня Соборності України у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці....
Тематична виставка розповідає про початки Українського війська та його організацію, легендарних командирів, роди військ, однострої та відзнаки, зброю, найвизначніші військові...
Фото працівника групи морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сумського обласного військового комісаріату Світлани Губарєвої «Козак і...