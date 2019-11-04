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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:02669

Завтра Сумами пройдет колонна военной техники

В связи с проведением учений, в четверг, 17 февраля, по населенным пунктам Сумской городской территориальной громады пройдет колонна военной техники с военнослужащими.

Путь бойцов воинской части А 4532 проляжет населенными пунктами: Радьковка – Стецьковка – Верхнее Песчаное – Сумы – Верхняя Сыроватка – Гребениковка – Боромля.

Местное население просят не паниковать, увидев передвижение колонны.

Общество Военные
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