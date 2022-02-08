Сумська обласна та Сумська міська рада виділили місцевій теробороні по 2 млн. грн На позачергових сесіях Сумської обласної та Сумської міської ради депутати фракції "Слуга Народу" виступили із зверненням про безпекову ситуацію.

Як зазначив депутат Сумської міськради від "Слуги Народу" Ігор Кальченко, останнім часом на кордонах нашої держави склалася дуже непроста ситуація. Україна хоче миру, але не готова поступатися національними інтересами чи суверенітетом. "Ми, депутати Сумської облради повністю підтримуємо зусилля Президента України Володимира Зеленського, вітчизняних дипломатів, а також наших захисників – Збройні сили України. І наша влада, і провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, щоби врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом", - зачитав голова фракції "Слуга Народа" в Сумській облраді Микита Баня.

Депутати від "Слуги Народу" закликали всі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоб спільно протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну ситуацію всередині країни. Та звернулись до жителів області. "Просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний досвід, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові", - зазначив голова фракції "Слуга Народу " в Сумській міській раді Артем Кобзар.

Тож депутати і обласної і міської рад підтримали представників "Слуги Народу" та прийняли рішення про спрямування фінансової підтримки підрозділам тероборони. 2 млн. грн. з бюджету Сумської міської ради спрямують на облаштування території місцевого формування тероборони, а 700 тис. грн. на комунальні послуги. 2 млн.грн з вільного залишку обласного бюджету депутати облради спрямували управлінню оборонної роботи Сумської облдержадміністрації. З цієї суми - 1 млн 561 тис. грн. на ремонт та облаштування приміщень управління військової частини. 439 тис. грн. - для створення матеріально-технічної бази управління військової частини.

В єдності – наша сила! Разом ми переможемо будь-якого ворога – і зовнішнього, і внутрішнього.

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