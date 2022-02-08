Грохотник, спікальник, кінолог: які вакансії пропонує служба зайнятості Сумщини Усе частіше у базі вакансій служби зайнятості Сумщини з’являються рідкісні спеціальності.

- У ці лютневі дні 2022 року у базі вакансій служби зайнятості Сумщини налічується близько півтори тисячі вакансій. Серед них є різні: і з великими заробітними платами, і на рівні мінімальної, вакансії для фахівців та для робітників. База вакансій оновлюється щоденно, - розповідає директор обласної служби зайнятості Володимир Підлісний. - Найбільш високооплачуваними на сьогодні є геодезист – із зарплатою 36 тис. грн., виконавець робіт – 45 тис. грн., директор виробництва – понад 30 тис. грн. тощо. Однак подібних вакансій дуже мало.

Як свідчить практика минулого року, та й на сьогодні зберігається така тенденція, роботодавці найчастіше шукають продавців продовольчих та непродовольчих товарів (торік подано про їх потребу 3326 заявок), підсобних робітників (майже 2 тис.), трактористів сільськогосподарських (лісогосподарських) виробництва (1693 заявки), водіїв (1900), бухгалтерів, кухарів, прибиральників службових приміщень, машиністів (кочегарів) котелень.

За словами посадовця, незважаючи на скруту, у базі вакансій все частіше з’являються, так би мовити, нетипові для нашої місцевості, рідкісні спеціальності, на які «полюють» роботодавці. Скажімо, такі як купажник чаю, грохотник, спікальник, кінолог, реактивник, каротяжник, вітражник, шовкограф, солодовник, флорист, копрівник, каштерян, ерготерапевт, сомельє, тренер коней тощо.

Весь перелік актуальних вакансій можна побачити у базі даних, яка оновлюється щодня. В. Підлісний закликає безробітних шукати роботу разом зі службою зайнятості.